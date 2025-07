Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Cruzeiro

Gol do Grêmio foi marcado por André Henrique, que saiu do banco de reservas. Arte GZH

O Grêmio sofreu uma goleada no retorno ao Brasileirão, neste domingo (13). Pela 13ª rodada, no Mineirão, o Tricolor perdeu por 4 a 1 para o Cruzeiro.

Autor de três gols, Kaio Jorge foi o destaque da partida. Além dele, Villalba marcou para o time mineiro. O gol do Grêmio foi marcado por André Henrique, que entrou no lugar de Arezo no segundo tempo.

Nos dois primeiros gols sofridos pelo Tricolor, houve falhas. Aos 25 minutos do primeiro tempo, em um lateral cobrado rápido e uma falha coletiva da defesa, Matheus Pereira encontrou Kaio Jorge nas costas de Kannemann: o centroavante , então, tocou por cobertura na saída de Tiago Volpi e abriu o placar.

Depois, em uma trapalhada da defesa, Kannemann esperou pela saída de Volpi, que não foi até a bola. Christian chutou, Wagner Leonardo falhou também e Villalba chutou para o gol vazio. O lance foi revisado pelo VAR, pela suspeita de impedimento, mas foi validado aos 32 minutos.

Veja como foram os jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Uma grande defesa, mas colaborou para dois gols do Cruzeiro. Nota 4,5

Gustavo Martins

Marcou pouco e atacou menos ainda. Nota 5

Kannemann

Acabou com suas dificuldades expostas por Kaio Jorge. Nota 4,5

Wagner Leonardo

Perdido pelo lado direito da defesa. Nota 4,5

Lucas Esteves

Mostrou a distância que existe entre ele e Marlon. Nota 5.

Villasanti

Um primeiro tempo ruim. Melhorou com as trocas do segundo tempo. Nota 5.

Alex Santana

Atropelado por Matheus Pereira e Christian. Nota 4,5.

Alysson

Um lance de efeito e nada mais. Nota 5

Cristaldo

Praticamente não tocou na bola. Anulado pelo Cruzeiro. Nota 4.

Amuzu

Tentou usar sua velocidade em alguns momentos. Pouco construiu. Nota 4,5.

Arezo

Parece estar com a cabeça no Peñarol. Atuação pífia. Nota 4.

Igor Serrote

Tentou aparecer mais no campo de ataque. Nota 5.

Aravena

Mostrou vontade, mesmo perdendo lances por erros técnicos. Nota 5,5.

André Henrique

É o substituto de Braithwaite. Um gol e outro chute perigoso. Nota 6,5.

Edenilson

Correu e mostrou vontade. Um contraste claro com o que fez Cristaldo. Nota 6.

Monsalve

Entrou no final. Sem nota.

Cruzeiro

O prêmio de destaque mineiro merece ser dividido. Além dos elogios para Kaio Jorge e seus três gols, Matheus Pereira também fez uma atuação digna de elogios. O meia fez a diferença