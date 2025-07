Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Alianza Lima

O Grêmio perdeu por 2 a 0 o primeiro jogo dos playoffs da Sul-Americana contra o Alianza Lima , nesta quarta-feira (16), em Lima, no Peru.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, os peruanos voltaram do intervalo decididos a matar o jogo. Aos 13 minutos do segundo tempo, Gentile abriu o placar. Castillo, craque do Alianza na partida, ampliou dois minutos depois.