Contra a pressão, Grêmio enfrenta o Vasco em São Januário

Grêmio finalizou preparação em treino na última sexta-feira no CT Luiz Carvalho. Luis Eduardo Muniz / Divulgação Grêmio

A pressão está de volta ao ambiente do Grêmio. E para evitar que o nível das críticas aumente novamente neste sábado, quando o Tricolor enfrenta o Vasco, será preciso reverter uma tendência de momento. Sob o comando de Mano Menezes, pontuar fora de casa tem sido um problema.

São oito jogos sob o comando de Mano Menezes fora de casa. Neste recorte, o técnico acumula quatro derrotas, três empates e uma vitória. São 14 gols sofridos e nove gols feitos. Um aproveitamento de apenas 25% dos pontos disputados, rendimento equivalente ao do vice-lanterna do Brasileirão atualmente. O Fortaleza, com apenas 10 pontos somados em 13 rodadas, só supera os três pontos feitos pelo Sport até agora.

Jogos fora de casa

O calendário gremista na retomada do futebol após a Copa do Mundo de Clubes reservou cinco jogos como visitante em julho. Só a partida de volta contra o Alianza Lima será na Arena. Até o momento, o retrospecto é ruim. Goleada para o Cruzeiro por 4 a 1 e a derrota por 2 a 0 para os peruanos em Lima. Uma dificuldade que já era esperado pelo técnico gremista.

— Nós não tínhamos nenhuma dúvida que passaríamos um período muito difícil no nosso retorno. A realidade do jogo do Vasco é a seguinte. Nós viajamos depois do jogo de hoje (quarta). Chegamos em Porto Alegre por volta de 9 horas da manhã de quinta-feira. E sexta-feira viajamos para jogar contra o Vasco no sábado em São Januário. Então você sabe exatamente que não dá para fazer quase nada. A não ser, teoricamente, explanar, fazer aquilo que a gente pode fazer, tá? O Vasco jogou ontem, tem um dia a mais de recuperação. Em três dias isso significa 33% a mais, é bastante. Então temos que pensar nisso também. Mas não dá para fugir da regra — comentou o técnico.

Reforços

A diferença dos últimos dois jogos é que Mano contará com dois dos principais nomes do grupo. Braithwaite e Cristian Olivera retornam ao time após desfalcarem a equipe contra Cruzeiro e Alianza Lima. Reforços que entregam a Mano Menezes a qualidade procurada ainda pela direção para outras posições no mercado pela direção.

Situação de Mano Menezes

Os acréscimos serão importantes para tentar a vitória neste sábado. Um resultado positivo ajudará a afastar a desconfiança do torcedor antes da decisão contra o Alianza Lima na próxima quarta, no primeiro jogo da Arena sob a gestão de Marcelo Marques. Mas uma eventual derrota ou atuação ruim, pode complicar a situação de Mano. O técnico passou a receber mais críticas da torcida pelo desempenho recente.

Leia Mais Adversário do Grêmio, Vasco ainda busca consolidar modelo e sofre no sistema defensivo

Adversário

A realidade do Vasco também é complicada. Uma torcida organizada esteve no CT do clube carioca na última quinta-feira e fez cobranças ao técnico Fernando Diniz, o grupo de jogadores e também ao presidente Pedrinho. A equipe perdeu para o Independiente del Valle por 4 a 0 na partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Em 15º lugar no Brasileirão, com 13 pontos em 13 jogos, o clube pode entrar na zona de rebaixamento nesta rodada se não pontuar contra o Grêmio.

Retrospecto de Mano com o Grêmio fora da Arena

8 jogos

1 vitória

3 empates

4 derrotas

25% de aproveitamento

9 gols feitos (1,1 gol por partida de média)

14 gols sofridos (1,75 gol por partida de média