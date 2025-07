Confira o valor dos ingressos para o primeiro jogo do Grêmio após anúncio da compra da Arena

Grêmio pretende aumentar o número de sócios a partir do anúncio da compra do estádio.

Um dia após a entrevista coletiva sobre a nova fase da gestão da Arena, o Grêmio divulgou os preços dos ingressos para a partida de volta dos playoffs da Sul-Americana, contra o Alianza Lima, no dia 23 de julho, às 21h30min, na Arena. O jogo de ida ocorrerá nesta quarta-feira (16), no mesmo horário, em Lima, no Peru.