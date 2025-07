Confira o retrospecto entre Grêmio e Vasco

Grêmio e Vasco se reencontram neste sábado (19), às 17h30min, pela 15ª rodada do Brasileirão. O confronto será em São Januário, no Rio de Janeiro.

Será o primeiro enfrentamento entre os times nesta temporada. O último confronto ocorreu em 28 de julho de 2024, pela 20ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Grêmio venceu por 1 a 0 , com gol de Soteldo, na Arena Condá, em Chapecó.

Retrospecto*

Ao todo, Grêmio e Vasco já se enfrentaram em 84 oportunidades . São 38 vitórias do Tricolor , 25 do Cruzmaltino e 21 empates . Os gaúchos já marcaram 105 gols, enquanto os cariocas balançaram as redes em 84 oportunidades.

No recorte do Brasileirão, as equipes já duelaram 65 vezes e a vantagem também é gremista. São 29 triunfos do Tricolor, 14 empates e 22 vitórias do Vasco.