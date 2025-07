Confira o retrospecto do Grêmio contra o Alianza Lima, adversário na Sul-Americana

Grêmio tem duas vitórias em dois jogos contra o Alianza. Valdir Friolin / Agencia RBS

O retrospecto do Grêmio contra o Alianza Lima é animador. São duas partidas e duas vitórias. Os jogos contra os peruanos ocorreram pela fase de grupos da Libertadores de 1997.

Nas duas partidas, vitória do Grêmio com seis gols marcados e nenhum sofrido. Um fato que pode inspirar o time de Mano Menezes para as partidas desta quarta-feira (16) e da próxima (23) válidas pelo play-off da Copa Sul-Americana.

Atuação de luxo de Carlos Miguel

Carlos Miguel foi a estrela do jogo no Peru. Arquivo / Agência RBS

No primeiro jogo entre as equipes, disputado em 4 de março de 1997, em Lima, no Estádio Nacional, Carlos Miguel foi o herói tricolor. O meia participou diretamente no placar: marcou três gols e deu a assistência para Zé Alcindo na vitória por 4 a 0.

No Estádio Olímpico

Zé Alcino e Emerson marcaram os gols do Grêmio em Porto Alegre. Valdir Friolin / Agencia RBS

O segundo encontro foi no Olímpico, em 21 de março de 1997. No Velho Casarão, nova vitória do Grêmio. Desta vez por 2 a 0, com gols marcados por Zé Alcino, de novo, e Emerson.

Na ocasião, o Grêmio avançou para os mata-matas enquanto que o Alianza Lima foi o último colocado do grupo, sendo eliminado. O Tricolor chegou até as quartas de final, quando caiu para o Cruzeiro, também adversário da fase de grupos e que seria campeão da competição naquele ano.