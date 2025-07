Confira o esquema de trânsito e transporte para o jogo do Grêmio pela Sul-Americana

Arena recebe Grêmio x Alianza Lima pela Copa Sul Americana. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio decidirá sua vida nos playoffs da Sul-Americana nesta quarta-feira (23) contra o Alianza Lima-PER. Na partida de ida, o Tricolor sofreu 2 a 0 em Lima.

O jogo contará com um esquema de trânsito montado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), assim como a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb).

A abertura dos portões da Arena está prevista para as 19h30min.

Trânsito

A partir das 9h, agentes da EPTC estarão nas imediações da Arena para orientar a circulação de pedestres e veículos.

Quem decidir por ir de carro, deve ficar atento aos bloqueios previstos pela empresa — que devem ocorrer por volta das 17h30min, conforme o monitoramento em tempo real.

Os bloqueios incluem o acesso à Arena pela alça da BR-448 (Rodovia do Parque) e pela Rótula Jornalista Paulo Sant’Anna, na confluência das avenidas A. J. Renner, Padre Leopoldo Brentano e rua José Pedro Boéssio.

Após o término da partida, os veículos estacionados nos setores E2 e E1 (portões 3 a 5) serão direcionados para a BR-448, no sentido Porto Alegre–Canoas. Já os veículos estacionados no setor E1 (portões 1 e 2) seguirão em direção à rua Voluntários da Pátria.

Ônibus e lotações

Ônibus F04 Futebol Arena

10 veículos sairão do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 18h30min. Após a partida, os veículos partirão do Terminal Leopoldo Brentano e vão desembarcar no Largo Glênio Peres.

Ônibus T2.3 Transversal 2/Arena

A empresa responsável pela linha vai operar com a tabela horária cadastrada para a ida ao estádio.

As viagens sairão do Terminal Sul (rua Peri Machado – Shopping Praia de Belas) nos seguintes horários: 18h, 18h25min, 18h40min, 18h53min, 19h07min, 19h17min, 19h27min, 19h37min, 19h47min, 19h57min e 20h08min.

Após a partida, 10 ônibus articulados farão o trajeto de volta a partir do Terminal Leopoldo Brentano, com possibilidade de reforço conforme a demanda.

Lotações

Não haverá atendimento por lotação para esta partida.

Trem

A Trensurb irá realizar operação especial para atender o público. A circulação de trens no trajeto completo entre as estações Mercado e Novo Hamburgo será estendida até as 21h.

A partir das 21h, trens operam somente entre as estações Mathias Velho e Novo Hamburgo, com viagem complementada por ônibus gratuito no trecho entre as estações Mathias Velho e Mercado.