Como será o time do Grêmio em 2026? O que pensam os pré-candidatos à presidência

Após as entrevistas com Paulo Caleffi, Sérgio Canozzi, Gladimir Chiele, Denis Abrahão e Marcelo Marques, Zero Hora apresenta um comparativo das propostas apresentadas pelos pré-candidatos à presidência do Grêmio.

O futebol masculino teve um ponto de consenso entre os cinco pré-candidatos. Todos defendem Luiz Felipe Scolari como peça-chave na estrutura. Atualmente no cargo de coordenador técnico, quatro chapas defendem a manutenção do profissional em um posto de coordenação. Canozzi afirmou que colocaria Felipão como técnico.

O que disseram os pré-candidatos:

Paulo Caleffi

"Nós teremos o maior departamento de futebol profissional do clube. Danrlei será o linha de frente, como gerente, além do Maicon. Sobre Felipão, não vou fazer uso da imagem sem ter certo com ele. Teremos ainda um executivo de futebol, que não vou dizer o nome porque está empregado. E haverá ainda a figura política, mas esse nome ainda não me sinalizou de forma definitiva".

Sérgio Canozzi

"Vamos fazer uma gestão absolutamente profissional. Não tem essa história de trazer um zagueiro por R$ 26 milhões porque se está desesperado e precisa de zagueiro no dia seguinte. Então, se tu tens um fluxo de caixa compatível, com R$ 10 milhões, tu vais trabalhar com R$ 10 milhões. Eu não vou sair correndo atrás de jogador para atender a torcida".

Gladimir Chiele

"Temos dois profissionais fantásticos. O Felipão, não só pela história, mas pela competência. Hoje, seguramente, no país, é um dos caras que mais entende de futebol. Entende quem são as pessoas que comandam o futebol. O Mano é um técnico que me agrada pessoalmente, porque é um técnico não só que conhece a aldeia, nós precisamos disso".

Denis Abrahão

"Vou ter um vice-presidente de futebol, um diretor executivo, um coordenador técnico, que é o Felipão. A não ser que ele não queira ficar. Gosto muito do Mano Menezes. (Manteria?) Depende dos resultados. Tem muita gente jovem surgindo aí, tem que dar oportunidade. Assim como eu fiz com o Tite em 2000. O Vivian (Luís Vagner, diretor executivo de futebol) acho que vai (continuar), mas em outra função".

Marcelo Marques

"Vamos aportar um dinheiro no clube no primeiro ano para poder ter um time mais forte. Não é que eu vou sustentar o Grêmio. O certo é o clube andar com as próprias pernas. Mas nós estamos num momento de emergência. A partir desse primeiro aporte, a torcida virá, eu confio no torcedor. Tem que ter um aporte para o time. E tem que ter um aporte no fluxo de caixa".

