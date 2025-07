Como será o calendário do Grêmio a partir de sábado, com a retomada do Brasileirão

Equipe se distanciou da zona de rebaixamento do Brasileirão e está no mata-mata da Sul-Americana.

Às 20h30min, encara o Cruzeiro , no Mineirão, em Belo Horizonte. Neste momento, o Grêmio está na 11ª colocação com 16 pontos.

O calendário

O mês de julho será puxado para o Grêmio, com a possibilidade de sete partidas, sendo duas pela Sul-Americana contra o Alianza Lima , enquanto as demais serão válidas pelo Campeonato Brasileiro.

Por não ter uma definição se jogará as próximas fases da Copa Sul-Americana, o Tricolor só conta com jogos do Brasileirão nos meses seguintes. Em agosto, por exemplo, serão cinco jogos, sendo três fora de casa e dois na Arena.

Em dezembro, com as últimas temporadas do Campeonato Brasileiro, o Grêmio disputará seis jogos em 18 dias, com três na Arena e outros três longe de Porto Alegre. (Confira todos os jogos abaixo)