Como será a programação do Grêmio para jogo contra o Alianza Lima, no Peru

A delegação gremista iniciou viagem em Belo Horizonte, onde perdeu para o Cruzeiro, no domingo (13)

Na noite desta segunda-feira, o Grêmio chegará ao Peru para enfrentar o Alianza Lima pela Copa Sul-Americana. A partida acontece na quarta-feira (16), às 21h30min, no estádio Alejandro Villanueva.

A delegação gremista iniciou viagem em Belo Horizonte, onde perdeu para o Cruzeiro, no domingo (13). O voo fretado com os atletas, comissão técnica e dirigentes deve pousar na capital peruana às 19h pelo horário local, próximo de 21h pelo horário de Brasília.

O técnico Mano Menezes comandará um treino em solo peruano antes do confronto. A atividade acontecerá às 10h da terça-feira (15), na Villa Deportiva Nacional, no distrito de San Luis.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.