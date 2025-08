Como Roger Guedes pode ser utilizado por Mano Menezes no Grêmio

Grêmio tenta contratação de Roger Guedes. Al Rayyan / Divulgação

O Grêmio busca Roger Guedes como a grande contratação para o restante do Brasileirão. O atacante, que atua no Al-Rayyan, já recebeu proposta salarial do Tricolor. E vem de uma temporada com bons números no Catar. Zero Hora projeta como ele pode ser utilizado por Mano Menezes no Tricolor.

O posicionamento de Roger Guedes gerou debate ao longo de sua passagem pelo Corinthians. De origem, o jogador atua preferencialmente pelo lado esquerdo, mas o técnico português Vitor Pereira o via com dificuldade para fazer o corredor em razão das obrigações defensivas.

Por conta disso, ele foi escalado em alguns momentos como centroavante, mas chegou a reclamar publicamente desse posicionamento.

— Continuo achando que ele não é um ponta, mas sim um segundo atacante. Assim, isso nos obriga a mudar nosso esquema de jogo, mas esse é um risco muito grande a essa altura, porque não temos jogadores de referência. Ele tem tentado ajudar mais na defesa, mas ainda não tem completamente a noção de marcação de lateral — declarou Vitor Pereira sobre o posicionamento do atacante no Brasileirão de 2022.

O debate em torno do posicionamento de Guedes existia pela preferência de Vitor Pereira de atuar com um centroavante em dois pontas, o que não gerava encaixe perfeito para o jogador.

Como Mano Menezes pode encaixar Roger Guedes

No caso do Grêmio, Mano Menezes tem usado o sistema 4-2-3-1, o que permite que Roger Guedes atue como homem central da linha de três, o meia que joga por trás de Martin Braithwaite. Assim, ele não teria a obrigação de recompor acompanhando o lateral-direito adversário e nem teria de ser o centroavante, evitando jogar de costas contra os zagueiros.

Possível Grêmio com Roger Guedes como meia. TacticalPad / Reprodução

Uma alternativa para Mano Menezes usar Roger Guedes pelo lado esquerdo com menor obrigação defensiva seria tirar Kike Olivera do time e mudar o sistema para o 4-1-4-1. Guedes poderia atuar pela esquerda na fase ofensiva, mas sem a bola seria meio-campista responsável por fechar aquele lado.

Mano já costuma defender em duas linhas de quatro, deixando dois jogadores à frente delas: Braithwaite e o meia. Isso poderia ser mudado com Guedes e Braithwaite, fazendo o terceiro meio-campista fechar a segunda linha.

Como Guedes vinha jogando no Catar

No Al-Rayyan, o técnico Artur Jorge, ex-Botafogo, tem variado as formações. Roger Guedes já foi utilizado partindo pela esquerda, como meia por trás do centroavante e também com outro atacante formando dupla de ataque.

O mapa de calor de Roger Guedes na temporada mostra como ele se movimentou por todo o setor ofensivo, com maior presença pela esquerda.

Guedes teve participação por todo o ataque, mas presença mais forte pela esquerda (laranja mostra maior presença). Sofascore / Reprodução