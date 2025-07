Como o Grêmio trabalha no mercado para resolver carências no grupo

Com aporte de investidores, Grêmio prepara proposta de R$ 65 milhões por Roger Guedes. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

Cerca de 12 mil quilômetros separam Roger Guedes de realizar seu sonho de criança de jogar com a camisa do Grêmio. A distância entre Catar e Porto Alegre é longa, mas alguns milhões podem mudar isso. E a esperança no Tricolor é que essa lonjura diminua significativamente em breve.

Com o aporte dos empresários Marcelo Marques e Celso Rigo, a direção vai ao mercado em busca do acréscimo de um ás no baralho gremista. Um reforço diferenciado para entregar a qualidade que não é vista no setor ofensivo da equipe desde a saída de Luis Suárez.

Inicialmente tratado como um sonho, a contratação do atacante de 28 anos ganhou corpo nos últimos dias. O nome do jogador passou a ser discutido entre o departamento de futebol e os empresários parceiros do clube. Pré-candidato à presidência do Tricolor, Marcelo Marques ajudará a viabilizar um investimento antes da possibilidade de ser eleito para o cargo.

Uma conversa na última quinta-feira (24) ajudou a alinhar algumas das questões pendentes. Foi definido que o Grêmio formalizaria uma proposta ao atacante gaúcho de Ibirubá. O formato de negócio apresentado ao Al Rayyan é pelo empréstimo até o final de 2025, mas com uma cláusula de compra obrigatória no início de 2026. Segundo fontes ouvidas por Zero Hora, o valor total da transação seria de 10 milhões de euros, cerca de R$ 65 milhões na cotação desta quinta.

Capaz de resolver carências

O atacante é um sonho antigo da gestão de Alberto Guerra. Mas que agora pode ser tornado realidade depois das conversas dos últimos dias. Indicado para assumir como vice de futebol na chapa de Marcelo, Antonio Dutra Júnior também trabalhou nos últimos dias com as partes envolvidas para tentar viabilizar a operação.

Tecnicamente, Roger é apontado como o jogador capaz de sanar alguns dos problemas ofensivos identificados no grupo. Ele poderia atuar junto a Braithwaite no ataque, mas também oferecer alternativas táticas para a comissão técnica usar outras estruturas.

Pediu informações do clube

A vontade de jogar no Grêmio (o jogador é declaradamente gremista) é considerada um trunfo nas conversas. O otimismo é de que será possível convencer o clube do Catar a conversar sobre a oferta. A reportagem de Zero Hora também apurou que Roger Guedes fez contatos com o lateral Marlon. Nas conversas, o jogador pediu informações sobre o ambiente do clube, questões do dia-a-dia e ouviu boas referências do atleta tricolor.

Os dois são amigos e mantém uma relação desde quando atuaram juntos no Criciúma, em 2015. Os catarinenses também tinham o volante Dodi no elenco daquela temporada. O fato do Tricolor ter apenas o Brasileirão a disputar não seria um problema para Roger. Resta agora avançar nas conversas. E com otimismo das partes envolvidas em um desfecho positivo.

Além das contratações de Carlos Vinicius e do zagueiro Balbuena, que chegou na tarde de quinta a Porto Alegre, a direção ainda procura mais opções para reforçar o grupo. Um volante de características defensivas e um outro meia também serão buscados.