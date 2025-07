Como joga o Alianza Lima, adversário do Grêmio nos playoffs da Sul-Americana

Alianza Lima, de Barcos, ex-Grêmio, estava no grupo do São Paulo na Libertadores

O adversário tricolor encara o torneio continental como a possibilidade de recuperação após a perda do Torneio Apertura para o rival Universitario. Zero Hora mostra como joga e os perigos da equipe comandada pelo argentino Néstor Gorosito.

Gorosito normalmente monta o Alianza Lima no sistema 4-2-3-1, tendo um revezamento entre Paolo Guerrero e Hernán Barcos . O treinador tenta dosar o uso dos dois veteranos pela questão física.

O centroavante é peça fundamental na forma de jogar da equipe, que usa bastante os cruzamentos e busca constantemente a jogada no pivô . Atrás deles atua o meia argentino Alan Cantero, que pertence ao Godoy Cruz e está emprestado ao clube de Lima.

Nessa busca pelos cruzamentos, os extremas são sempre buscados nos lados do campo. Kevin Quevedo e Eryc Castillo normalmente são os titulares, mas Piero Cari atuou nas últimas rodadas do Peruano. A ideia de Gorosito visa não trocar muitos passes e tentar atacar rapidamente, em especial quando a equipe consegue roubar a bola a partir do meio-campo.