Como foi o treino do Grêmio de domingo e qual é o provável time para a Recopa Gaúcha

Mano Menezes comandou o treino do Grêmio da manhã deste domingo (6).

Com portões fechados, o técnico Mano Menezes comandou, na manhã deste domingo (6), o penúltimo treino do Grêmio antes da retomada da temporada . Na terça-feira (8), o Tricolor decide o título da Recopa Gaúcha contra o São José , na Arena.

Provável time

O time ainda não está definido, já que alguns atletas ainda são dúvidas. Além disso, a partida pode servir como um preparativo para o confronto com o Cruzeiro , no domingo que vem (13), pelo Brasileirão.

Marlon, por exemplo, não será utilizado na partida do próximo final de semana por estar emprestado pelos próprios mineiros. A direção teria de pagar um valor, o que não vai acontecer. Além disso, o lateral se recupera de um quadro de gastroenterite. Sendo assim, Lucas Esteves pode ganhar sequência nos dois jogos .

Braithwaite ainda reclama de dores no tornozelo direito e é dúvida . Se não tiver condições, André Henrique deve ser o centroavante.

O zagueiro Gustavo Martins deve seguir improvisado na lateral direita . Igor Serrote, recuperado de fratura no punho, ainda é dúvida.

