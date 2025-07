Como foi o desempenho de Alex Santana na estreia pelo Grêmio

Contratado em junho, Alex Santana estreou oficialmente pelo Grêmio nesta terça-feira (8), na vitória por 2 a 0 sobre o São José, que rendeu o título da Recopa Gaúcha 2025 . O volante atuou o tempo inteiro da partida na Arena e foi o jogador com mais ações com a bola (92).

Desempenho na partida

De acordo com a plataforma de scout 365scores , Alex Santana, em suas 92 ações com a bola, acertou 95% dos seus passes (76 de 80) e 50% dos lançamentos (3 de 6).

Os números

Titular no próximo jogo?

Ao que tudo indica, Alex Santana será novamente titular contra o Cruzeiro, no domingo (13), pela 13ª rodada do Brasileirão, ao lado de Villasanti. O camisa 80 se credencia na equipe para o jogo em Belo Horizonte porque, além de sua boa atuação diante o São José e também no jogo-treino contra o Aimoré, no início do mês, Dodi está suspenso.