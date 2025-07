Como foi a noite dos ex-jogadores da dupla Gre-Nal na classificação do Alianza Lima sobre o Grêmio

Barcos fez o gol do empate. Duda Fortes / Agencia RBS

A hora e meia de futebol da classificação do Alianza Lima sobre o Grêmio foi uma repetição das vivencias de Hernán Barcos e Paolo Guerrero. O argentino marcou o gol do 1 a 1 e foi o responsável por colocar os peruanos nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O peruano, mais uma vez, não superou a defesa gremista.

Apesar dos panoramas distintos, os dois saíram felizes com resultado. Barcos de tantos gols na Arena, marcou mais uma vez no estádio. O ex-jogador gremista foi um dos primeiros a deixar o vestiário.

Casado com uma gaúcha, primeiro foi em direção ao estacionamento do estádio para comemorar com os familiares a classificação.

– Estou feliz de voltar à minha casa que é o Grêmio. Fui feliz aqui também. É emocionante. Fazer um gol de classificação é importante para o Alianza e para o Peru.

Depois, retornou para a área de vestiários. Ficou uns bons minutos conversando com os seguranças do clubes antes de ingressar no local onde estavam os jogadores gremista, onde ficou cerca de 10 minutos.

– Não comemorei o gol em respeito pelo torcedor do Grêmio. Respeito muito eles.

Guerrero manca e distribui autógrafos

Guerrero distribuiu autógrafos. Valter Junior / Agência RBS

Substituído por Barcos na metade do segundo tempo, Guerrero emergiu do vestiário manquitolando. Nas mãos carregava um saquinho de papel. Dentro algum tipo de semente que mastigava pouco a pouco. Na cabeça, uma touca do clube para proteger o cabelo rastafari do frio siberiano da zona mista da Arena.

Parou para atender as emissoras de televisão, sobretudo as peruanas. Depois foi "convidado" por um segurança do clube a ir em direção ao ônibus, o que impediu a continuação da entrevista.

A desequilibrados passos lentos, ainda parou para atender um grupo de torcedores.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.