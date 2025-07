Como foi a atuação de Alex Santana no jogo-treino do Grêmio contra o Aimoré

Alex Santana surge como forte candidato para ser titular na retomada do Brasileirão. André Ávila / Agencia RBS

Uma das novidades para a segunda metade da temporada do Grêmio é o volante Alex Santana, 30 anos, que chegou ao Tricolor como uma oportunidade de mercado. Ele esteve em campo nesta terça-feira (2), em jogo-treino realizado contra o Aimoré, no CT Luiz Carvalho.

A equipe gremista goleou por 5 a 1, na atividade que foi dividida em quatro tempos. Santana iniciou na primeira equipe, ao lado de Cuéllar, atuando mais como um segundo volante.

O jogador também alternou com o colombiano como primeiro homem do meio de campo no para ajudar na saída de bola. Os primeiros 30 minutos foram de adaptação, com o técnico Mano Menezes conversando bastante com Santana.

Em uma roubada de bola na intermediária, ele puxou o contra-ataque que quase resultou no gol de Alysson. Na segunda etapa, o meio-campista pareceu mais entrosado e foi mais participativo.

Na defesa, ele evitou uma finalização que poderia ter resultado em gol do Aimoré. No ataque, ele foi responsável por roubar a bola do adversário, tocar para Amuzu, que serviu Cristaldo para marcar o gol de empate.

Após quase 60 minutos em campo, Santana deixou o gramado. A primeira impressão foi positiva, e as oportunidades devem surgir de cara. O Grêmio decide a Recopa Gaúcha na próxima terça-feira (8), contra o São José, na Arena.

O retorno no Brasileirão será no dia 13 de julho, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Alex Santana já surge como forte candidato para ser titular na vaga de Dodi, que cumprirá suspensão nesta partida.