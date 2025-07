Como foi a arbitragem de Alianza Lima 2x0 Grêmio; veja análise 

O Grêmio perdeu para o Alianza Lima nesta quarta-feira (16) pela fase de playoffs da Sul-Americana. O Tricolor vai para a partida de volta com a missão de reverter, em casa, o placar de 2 a 0 .

A atuação da arbitragem foi discreta na primeira partida do mata-mata. Foram distribuídos quatro cartões amarelos, dois para cada lado. O VAR não precisou intervir em nenhum lance.

Veja a análise da arbitragem de Alianza Lima 2x0 Grêmio

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.