Como chega o Palmeiras para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão

Mauricio marcou no último jogo do Palmeiras no Brasileirão.

O Grêmio duela contra o Palmeiras neste sábado, às 21h, na Arena do Palmeiras pela 17ª rodada do Brasileirão.

Com duas vitórias seguidas na competição, o time paulista assumiu a terceira posição na tabela, com 29 pontos, cinco a menos do que o líder Cruzeiro. Para enfrentar o Grêmio, em casa, a equipe de Abel Ferreira pode contar com mudanças.