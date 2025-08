Como chega o Fortaleza para enfrentar o Grêmio

Leão do Pici quebrou sequência de 10 jogos sem vencer ao bater o Bragantino na última rodada. Matheus Amorim / Fortaleza EC

Em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão, Grêmio e Fortaleza se enfrentarão nesta terça-feira (29) na Arena, em Porto Alegre.

O time cearense recentemente trocou de treinador. O argentino Juan Pablo Vojvoda deu lugar ao português Renato Paiva, que vai para o seu segundo jogo à frente do Leão.

A troca foi motivada pelo péssimo momento que vivia o Fortaleza na temporada. A equipe chegou a ficar 10 partidas sem vencer — sete derrotas e três empates.

Conforme a imprensa cearense, a chegada do português deu ânimo aos jogadores do elenco, com transições ofensivas mais rápidas.

Desfalques

Paiva não poderá contar com seis jogadores. Moisés, David Luiz, João Ricardo, Brenno, Pochettino e Brítez estão machucados. Por outro lado, contará com o retorno de Lucero, que cumpriu suspensão contra o Bragantino.

O provável time tem Magrão; Tinga, Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Marinho, Lucero e Breno Lopes.

A partida contra o Bragantino, inclusive, quebrou a sequência de resultados ruins do Fortaleza e tirou a equipe cearense da penúltima posição. O Leão do Pici agora é 18º, com 14 pontos, um a menos que o Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento.