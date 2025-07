Com técnico avalista da grama sintética da Arena do Palmeiras, Grêmio busca quebrar sequência contra o Verdão

Treinador palmeirense em 2019, Mano Menezes foi consultado sobre mudança do piso. Divulgação / Palmeiras

O gramado sintético do Allianz Parque tem sido um vilão para o Grêmio. Neste sábado (26), porém, o Tricolor contará a seu favor com o técnico que serviu de avalista da mudança de piso no estádio do Palmeiras para quebrar o tabu de nunca ter vencido neste cenário.

Atual treinador gremista, Mano Menezes comandava o time paulista em 2019 e foi consultado pela diretoria capitaneada pelo presidente Maurício Galiotte sobre a possibilidade de retirada da grama natural.

— A questão é bem objetiva: o Palmeiras tem um estádio, esse estádio tem uma parceria com a WTorre, e está lá no contrato que existirão shows no Allianz por muitos anos. O Palmeiras vai resolver essa questão e tomar a decisão, juntamente com o seu parceiro, que achar a mais correta para que nós, em momentos importantes, possamos ter o nosso estádio, nossa casa, que é o que o torcedor quer. Acho bom, acho positivo a oportunidade de fazer jogos importantes mais vezes em casa — comentou ele em entrevista coletiva à época.

Novo campo

Inaugurada em 2014, a nova casa palmeirense foi erguida no mesmo lugar onde ficava o antigo Parque Antártica. Contudo, o clube se viu obrigado a disputar partidas decisivas em outros locais para mandar seus jogos porque a construtora priorizava a realização de shows. O próprio Grêmio venceu o Palmeiras pelas quartas de final da Libertadores de 2018 no Pacaembu.

Além da economia com a manutenção do equipamento, o “novo campo” agilizou a devolução do estádio ao clube após a realização de espetáculos musicais, sem que o piso estivesse danificado pela estrutura do palco. Também representou uma arma para a equipe mandante, mais acostumada a atuar nestas condições.

— O Palmeiras vai ter um gramado sintético, o que também vai estabelecer uma nova maneira de jogar, principalmente como mandante. Isso provavelmente poderá influenciar as características dos jogadores que temos para executar esse jogo, que é mais rápido, é um jogo que exige uma capacidade técnica ainda maior em termos de controle de bola, de proposta de jogo, de um jogo um pouco diferente — projetou Mano em novembro de 2019.

Apesar de ter sido consultado sobre o tema pela diretoria palmeirense, o treinador nunca usufruiu da estrutura, já que deixou o clube ao final daquela temporada. Na inauguração da grama sintética, em fevereiro de 2020, Vanderlei Luxemburgo ocupava o cargo. E, meses depois, chegaria o português Abel Ferreira, que permanece até hoje.

O Tricolor disputou cinco jogos no local desde então, obtendo um empate e quatro derrotas — a mais emblemática ocorreu pela final da Copa do Brasil, em uma partida que ocorreu em março de 2021 por conta da pandemia.

Curiosamente, a última vitória gremista contra o Palmeiras no Allianz Parque se deu pelo Brasileirão de 2019, quando o próprio Mano Menezes atuava do lado rival. Na oportunidade, os comandados de Renato Portaluppi venceram por 2 a 1, com gols de Everton Cebolinha e Pepê, tendo o volante Bruno Henrique (hoje no Inter) marcado para os mandantes.

Retrospecto do Grêmio na grama sintética do Allianz Parque:

5 jogos: 4 derrotas e 1 empate

1 - 15/1/2021: Palmeiras 1x1 Grêmio (Brasileirão 2020)

Gols: Raphael Veiga e Diego Souza

2 - 7/3/2021: Palmeiras 2x0 Grêmio (Copa do Brasil 2020)

Gols: Wesley e Gabriel Menino

3 - 7/7/2021: Palmeiras 2x0 Grêmio (Brasileirão 2021)

Gols: Raphael Veiga e Gabriel Menino

4 - 10/5/2023: Palmeiras 4x1 Grêmio (Brasileirão 2023)

Gols: Raphael Veiga (duas vezes), Mayke, Luan e Bitello

5 - 8/11/2024: Palmeiras 1x0 Grêmio (Brasileirão 2024)

Gol: Estêvão