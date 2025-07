Com surpresa no meio-campo, Grêmio está escalado para enfrentar o Alianza Lima 

O Grêmio vai a campo com : Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Riquelme; Braithwaite, Alysson e Cristian Olivera.

No banco , Mano Menezes tem como opções: Gabriel Grando, Pavon, Edenilson, Amuzu, Camilo, Aravena, Jemerson, Igor Serrote, Ronald, Luan Cândido, André Henrique e Alex Santana.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.