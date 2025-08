Com Serrote e Pavon como titulares, Grêmio está escalado para enfrentar o Palmeiras

Atacante argentino ocupa lugar de Alysson, que começa no banco de reservas. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio está escalado para encarar o Palmeiras, a partir das 21h deste sábado (26), pela 17ª rodada do Brasileirão. Para o duelo em São Paulo, Mano Menezes manda a campo uma equipe com mudanças na zaga e no ataque.

Na defesa, Igor Serrote volta à titularidade pelo lado direito. Gustavo Martins atuará na zaga, formando dupla com Wagner Leonardo. Kannemann é opção no banco.

A dupla que protege a defesa gremista é composta por Dodi e Alex Santana. Com quadro de gastroenterite e convivendo com dores no púbis, conforme apurado por Zero Hora, Villasanti desfalca o Tricolor.

Destaque nos últimos confrontos, Riquelme segue como titular no meio. Nas pontas, uma novidade: Pavon. Do outro lado, Cristian Olivera. Alysson começa o jogo entre os reservas. Braithwaite é o centroavante gremista.

A escalação

Dessa forma, o Grêmio vai a campo com: Tiago Volpi; Igor Serrote, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Alex Santana, Riquelme, Pavon e Cristian Olivera; Braithwaite.

No banco de reservas, estão: Grando, João Lucas, Kannemann, Jemerson, Luan Cândido, Edenilson, Camilo, Ronald, Alysson, Amuzu, Aravena e Jardiel.