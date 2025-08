Com retornos de Villasanti e Cristaldo, Grêmio divulga relacionados para encarar o Fortaleza

Paraguaio tem convivido com problema na região do púbis.

O Grêmio terá dois retornos para a partida contra o Fortaleza , nesta terça-feira (29), em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão. Villasanti e Cristaldo foram relacionados por Mano Menezes para o confronto.

O volante paraguaio ficou de fora da partida contra o Palmeiras por conta de uma gastroenterite, mas também sofre com dores na região do púbis desde janeiro.

Cristaldo, por sua vez, se recuperou de um desconforto muscular. Mesmo ele voltando à ficar a disposição, Riquelme deve ser mantido como titular no meio-campo.

A provável formação do Grêmio tem Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Riquelme; Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite.

Confira a lista de relacionados

