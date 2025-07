Com reforços no ataque, Grêmio define relacionados para encarar o Vasco

Braithwaite (C) participou do treino desta sexta (18). Luis Eduardo Muniz / Grêmio FBPA

O grupo do Grêmio que viajou ao Rio para encarar o Vasco, contará com dois reforços para o ataque: Braithwaite e Kike Olivera, que estão na lista de relacionados. Por outro lado, são duas baixas no setor ofensivo.

Na lista divulgada pelo clube, uma das ausências ficou por conta de Miguel Monsalve. O meia foi diagnosticado com uma luxação no ombro direito e seguiu em Porto Alegre. A intenção é que o atleta possa estar à disposição contra o Alianza Lima, na próxima quarta-feira, no jogo de volta na Arena.

Ainda, em relação ao ataque, Amuzu não vai acompanhar a delegação. A informação inicial é que o atleta foi preservado. Mesma situação de Lucas Esteves, que será uma baixa entre as opções para a lateral esquerda.

A preparação para o jogo contra o Vasco teve apenas um treinamento, realizado nesta sexta (18) no CT Luiz Carvalho. Com a necessidade de uma recuperação, depois das derrotas na Sul-Americana e Brasileirão, não está descartado que o treinador possa fazer uma mudança na forma de jogo.

Na última entrevista coletiva, Mano Menezes citou a possibilidade de montar o time com um sistema 4-4-2, com a indicação de Alysson atuando de uma forma um pouco diferente.

— Vamos ter que encontrar soluções, ou armar a equipe também um pouco diferente nesse momento, com duas linhas de quatro e dois atacantes mais centrais. Trazer talvez Alysson para dentro, para ser esse jogador que se aproxima mais do atacante — apontou o técnico do Grêmio.

Vasco e Grêmio se enfrentam neste sábado (19), às 17h30min, em São Januário, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Veja lista de relacionados do Grêmio no Rio