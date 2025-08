Com mudança na lateral direita, Grêmio está escalado para enfrentar o Fortaleza

O Grêmio está escalado para enfrentar o Fortaleza nesta terça-feira (29), às 20h30min, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está na 14ª colocação com 17 pontos e busca se afastar da zona de rebaixamento.

Para a partida, o técnico Mano Menezes não conta com Igor Serrote, vendido para o futebol árabe . Sendo assim, Gustavo Martins volta a ser improvisado na lateral direita.

Com relação ao time que entrou em campo na derrota contra o Palmeiras, no sábado (26), Kannemann, Villasanti e Alysson são as principais novidades. A dupla entra nos lugares de Igor Serrote, Alex Santana e Pavon.