Com julgamento adiado, Pavon vira opção para o Grêmio contra o Fluminense

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a pedido do Grêmio, adiou o julgamento dos incidentes ocorridos após a eliminação do Tricolor na Copa do Brasil, contra o CSA. Com isso, Pavon está apto para ser titular no próximo sábado (2), contra o Fluminense.

O atacante argentino foi denunciado por cuspir em direção à equipe de arbitragem após o apito final da partida disputada em maio, na Arena. O caso seria julgado pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD na última quarta-feira (30) e ainda não tem nova data agendada. Há risco do atleta ser punido com até 360 dias de suspensão.

Além de Pavon, também foram denunciados o centroavante Arezo, que foi emprestado ao Peñarol, e três dirigentes: o vice-presidente Eduardo Magrisso, o vice-presidente de futebol Alexandre Rossato e o diretor de futebol Guto Peixoto.

Sem a sentença, Pavon está liberado e pode até mesmo iniciar entre os titulares no Maracanã, já que Kike Olivera levou o terceiro cartão amarelo. O mesmo motivo deve promover o ingresso de Lucas Esteves na vaga de Marlon.

Outras possíveis mudanças envolvem Gustavo Martins, que está lesionado, e Villasanti, podendo ser preservado. Uma provável escalação teria: Tiago Volpi; Camilo (João Lucas), Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi, Villasanti (Alex Santana), Pavon, Alysson e Riquelme; Braithwaite.

O Tricolor realiza o último treino antes da viagem ao Rio de Janeiro no início da tarde desta sexta-feira (1º). A partida com o Fluminense ocorre às 21h de sábado (2).

