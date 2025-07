Com gastroenterite, Marlon desfalca treinos do Grêmio

Lateral-esquerdo Marlon pertence ao Cruzeiro e não estará à disposição no reinício do Brasileirão. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Com um quadro de gastroenterite, Marlon ficou de fora dos últimos treinos do Grêmio. O lateral-esquerdo teve diagnóstico confirmado na última quinta-feira (3), quando foi ao CT Luiz Carvalho para consulta com os médicos do clube.

Neste sábado (5), o camisa 23 fez atividades mais leves, de forma reservada, e não participou dos trabalhos técnicos e táticos com o restante do elenco.

A expectativa é que ele esteja recuperado até terça-feira (8), quando o Tricolor enfrentará o São José, na Arena, pela Recopa Gaúcha. Ainda assim, Marlon não tem presença garantida entre os titulares.

Como o jogador pertence ao Cruzeiro e está emprestado ao Tricolor, existe a necessidade de pagar uma multa de R$ 1,5 milhão para escalá-lo no reinício do Brasileirão, no próximo domingo (13), no Mineirão. Desta forma, a opção seria por Lucas Esteves.

Para dar ritmo de jogo ao lateral reserva, que não atua desde o fim de maio, quando enfrentou o Sportivo Luqueño pela Copa Sul-Americana, o técnico Mano Menezes utilizou-o no jogo-treino contra o Aimoré na última quarta (2). A estratégia pode ser repetida na terça, pela Recopa Gaúcha.

A outra situação que envolve o departamento médico e preocupa a comissão técnica diz respeito a Braithwaite, que continua se queixando de dores no tornozelo direito e tem sido ausência nas atividades.