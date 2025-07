Com estreia, Mano Menezes confirma Grêmio para decisão da Recopa Gaúcha

Volante fará parceria com Dodi no meio.

Alex Santana fará nesta terça-feira (8) sua estreia com a camisa do Grêmio . O atleta está confirmado na escalação gremista para a decisão da Recopa Gaúcha contra o São José . A partida, que acontece na Arena, inicia às 19h30min.

O volante fará parceria com Dodi. Cuéllar , que era opção para a posição, sequer foi relacionad o para a partida. Na zaga, Jemerson retorna ao time. Sem Braithwaite, Arezo será o centroavante .

O Grêmio irá a campo com : Volpi; Gustavo Martins, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Alex Santana, Dodi e Cristaldo; Alysson, Amuzu e Arezo.

No banco , as opções são: Grando, Pavon, Edenilson, Monsalve, Camilo, Aravena, Igor Serrote, Ronald, Luan Cândido, Viery, Riquelme e André Henrique.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.