Com desfalques, Grêmio desembarca em Belo Horizonte para retomada do Brasileirão

Mano Menezes lida com diversos desfalques.

O Grêmio desembarcou em Belo Horizonte para o jogo deste domingo (13), contra o Cruzeiro, no Mineirão. Sem a presença de torcedores e com um elenco cheio de desfalques, a delegação chegou no início da noite em sua concentração no bairro da Savassi.

Rapidamente, os jogadores desceram do ônibus que trouxe a delegação do aeroporto e foram para o local reservado para o lanche. O elenco é acompanhado pelos dirigentes do departamento de futebol Alexandre Rossato, Guto Peixoto e o executivo Luís Vagner Vivian. O presidente Alberto Guerra não acompanha a delegação.

Os principais desfalques ficam por conta de Braithwaite e Cristian Olivera. Os dois não foram relacionados para a viagem por conta de lesões. O dinamarquês voltou a sentir o desconforto no tornozelo e o uruguaio se recupera de queimaduras no pé.

Um provável time do Grêmio tem: Volpi; Gustavo Martins, Wagner, Kannemann e Lucas Esteves; Villasanti, Alex Santana e Cristaldo; Amuzu (Edenilson), Alysson e Arezo.

Cruzeiro e Grêmio jogam neste domingo, às 20h30min, no Mineirão. O jogo é válido pela 13ª rodada do Brasileirão. O Tricolor ocupa o 11º lugar, com 16 pontos conquistados na tabela.

Confira os relacionados do Grêmio

Goleiros: Gabriel Grando, Tiago Beltrame e Tiago Volpi;

Defensores: Gustavo Martins, Igor Serrote, Jemerson, Kanemann, Luan Cândido, Lucas Esteves, Marlon, Viery e Wagner Leonardo;

Meio-campistas: Alex Santana, Camilo, Cristaldo, Dodi, Edenilson, Monsalve, Riquelme, Ronald e Villasanti;

Atacantes: Alysson, Amuzu, André Henrique, Aravena, Arezo e Pavon.