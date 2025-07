Com baixa no ataque, Grêmio chega ao Peru para enfrentar o Alianza Lima

Para definir o time, Mano comandará um treino em solo peruano antes do confronto.

O relógio marcava 20h50min, pelo horário de Lima, quando o Grêmio chegou ao hotel na capital peruana para o jogo contra o Alianza Lima, pela Copa Sul-Americana . A partida acontece na quarta-feira (16), às 21h30min, no estádio Alejandro Villanueva .

A delegação gremista iniciou viagem em Belo Horizonte, onde perdeu para o Cruzeiro, no domingo (13). O voo fretado com os atletas, comissão técnica e dirigentes teve uma baixa: o centroavante Arezo .

Antes de sair da capital mineira, o Tricolor confirmou o empréstimo do atacante ao Peñarol . O uruguaio já retornou para Porto Alegre e se apresentará ao Peñarol nas próximas horas.

Após a partida no Mineirão, o técnico Mano Menezes prometeu fazer mudanças na escalação diante dos peruanos. Há possibilidade de alterações em todos os setores.

As boas notícias são os retornos de dois titulares da equipe. Marlon e Dodi, que não puderam jogar contra o Cruzeiro, iniciarão a partida no Alejandro Villanueva.

Para definir o time, Mano comandará um treino em solo peruano antes do confronto. A atividade acontecerá às 10h da terça-feira (15), na Villa Deportiva Nacional, no distrito de San Luis.

Confira a lista de atletas do Grêmio em Lima

