Com apenas o Brasileirão pela frente, Grêmio busca novo recomeço em 2025

Mano Menezes terá que mexer no time que enfrentará o Palmeiras em São Paulo. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O ano de 2025 passa longe do que era esperado por gremistas. Depois da derrota na decisão do Gauchão, e das eliminações na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, resta apenas o Brasileirão para salvar uma temporada que começou com otimismo. Serão mais 24 jogos pela frente para tentar reverter um momento complicado. O primeiro compromisso da sequência será neste sábado, às 21h, contra o Palmeiras em São Paulo.

A fama de ter bom desempenho em copas não se confirmou nos últimos anos. Mas depois das eliminações para CSA e Alianza Lima, o Grêmio terá o maior período de dedicação exclusiva ao Brasileirão das últimas temporadas.

No ano passado, Renato pode concentrar suas atenções na competição em 17 rodadas. No ano de 2023, com Suárez e Cia, o período contemplou 20 jogos.

Nesta temporada, Mano Menezes terá 24 partidas pela frente para salvar o ano. Sem conseguir tirar do time o futebol esperado após um período de 20 dias dedicados apenas para treinamentos, o técnico projetou recolocar a equipe nos trilhos.

— Nós estamos aqui há 18 jogos, hoje completamos o 18º jogo. É bastante curto o tempo para a gente apresentar coisas consistentes. Às vezes dá certo num curto espaço de tempo, não é o caso. O Grêmio não atravessava um momento assim, nós precisamos construir algo diferente do que vinha até então. É a avaliação que nós fizemos e começamos a construir — disse o técnico.

Historicamente, com a vantagem de ter menos desgaste físico e maior tempo de preparação, disputar apenas o Brasileirão é um aliado de boas campanhas.

Nas últimas cinco vezes em que isso aconteceu, o Tricolor teve aproveitamento em três oportunidades que o colocaria atualmente no G-4. Com 56% dos pontos conquistados, 27 após 16 rodadas, o Bragantino hoje é o quarto colocado. Os rendimentos aconteceram nas edições de 2023 (58%), 2019 (73%) e 2018 (67%).

Apesar da pressão acumulada na figura de Mano após as eliminações para CSA e Alianza Lima, o técnico ganhou o respaldo da direção.

— A gente garante (tempo de trabalho), sim, estamos contentes com o trabalho feito no dia a dia. Os resultados não estamos contentes. O próprio Mano não está contente com os resultados, assim como o Felipão. Temos uma sequência muito dura, com grandes adversários. Temos que saber entender o momento, continuar trabalhando para não estar tão próximo dessa zona — projetou o presidente Alberto Guerra.

Reforços

A direção tem trabalhado para entregar os reforços pedidos pela comissão técnica. Carlos Vinicius e Balbuena já estão em Porto Alegre, realizando trabalhos de preparação física.

A negociação por Roger Guedes também deve ter novidades em breve. Mas apesar do acréscimo de talento que será feito na janela de transferências, a delegação viajou com baixas para o primeiro compromisso desta sequência de 24 jogos que virá pela frente.

Para o jogo da 17ª rodada do Brasileirão, Mano terá desfalques importantes. Villasanti ficou em Porto Alegre em recuperação de gastroenterite.

André Henrique, opção para o ataque, também será ausência. O atacante sofreu uma lesão muscular. Também por questões físicas, Cristaldo é a terceira ausência confirmada para a partida em São Paulo.

Sequência com dedicação exclusiva ao Brasileirão

2024

17 jogos

5 vitórias

6 empates

6 derrotas

(41% de aproveitamento)

2023

20 jogos

11 vitórias

2 empates

7 derrotas

(58% de aproveitamento)

2021

7 vitórias

3 empates

10 derrotas

(40% de aproveitamento)

2020

Grêmio foi até a final da Copa do Brasil

2019

8 vitórias

3 derrotas

(73% de aproveitamento)

2018