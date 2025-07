Colunistas opinam: o Grêmio deve tentar a volta de Marcelo Grohe?

Goleiro formado no Tricolor se despediu do Al-Kholood nesta semana. @alkholoodclub / Instagram / Reprodução

A notícia de que Marcelo Grohe está livre no mercado animou a torcida gremista. O goleiro de 38 anos estava no Al-Kholood, da Arábia Saudita, clube do qual se despediu na quarta-feira (16).

Com Volpi sendo questionado, o nome do atleta formado nas categorias de base do Grêmio ganhou força. No Tricolor, foram mais de 15 temporadas.

Promovido ao profissional em 2005, assumiu a titularidade em 2014. Depois disso, conquistou títulos importantes pelo Grêmio — entre eles, a Copa do Brasil 2016 e a Libertadores 2017. Despediu-se do Grêmio em 2 de janeiro de 2019.

Diante do cenário, Zero Hora questionou ao seus colunistas: "o Grêmio deve tentar a volta de Marcelo Grohe?". Veja a opinião deles.

O Grêmio deve tentar a volta de Marcelo Grohe?

Leonardo Oliveira

Marcelo Grohe é um emblema do Grêmio. Traria segurança e seria uma voz de liderança no vestiário. Porém, qualquer negócio pela sua volta dependeria de valores compatíveis com a realidade do futebol gaúcho.

Queki

Pra ontem! O Grêmio precisa ligar para Marcelo Grohe já! Volpi não passa confiança que o time precisa. Não gostaria de ver um ídolo gremista em outro time brasileiro. Grohe tem que voltar pra casa!

Diogo Olivier

Não sei como ele está tecnicamente. Jogava em um clube menor da Arábia. Teve lesões esse tempo todo? Quais? É o mesmo? Para justamente responder a essas perguntas, respondo que sim: o Grêmio deve examinar, investigar, averiguar. Seria péssimo para o clube carimbá-lo como passado e depois vê-lo brilhar em outro clube. O Cruzeiro desprezou Fábio lá atrás, dispensando-o por ser "velho". Grohe sempre foi um absurdo em termos de profissionalismo e de lidar com a carreira de forma responsável, sem excessos. O Grêmio tem de ao menos tentar. Não é um nome qualquer, mas um dos maiores de sua história.

Leia Mais Grêmio encara maratona de viagens e busca recuperação no Rio de Janeiro