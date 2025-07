Cobrança no vestiário e busca por soluções: como repercutiu a eliminação do Grêmio na Sul-Americana

Grêmio ficou no empate com 1 a 1 com o Alianza Lima na Arena. Renan Mattos / Agencia RBS

Será necessário paciência para o torcedor do Grêmio. A eliminação para o Alianza Lima, depois do empate em 1 a 1 na Arena, com mais de 46 mil torcedores, marcou o fim do sonho de título na Copa Sul-Americana.

Mas o restante de 2025 ainda reserva mais provações para a torcida.

Mano Menezes reconheceu que as dificuldades do time em campo sob sua gestão ainda preocupam. As previsões de antes da parada, de confirmar a evolução pontual para algo definitivo, não deram certo.

— Talvez tenha sido otimista lá atrás, de que poderíamos entregar uma melhora em um curto espaço de tempo. Não temos conseguido. Mas entendemos que o caminho a ser percorrido é esse. Os jovens vão oscilar. É do lado deles que precisamos dos jogadores que deem sustentação. Temos um caminho pela frente. O caminho é esse — avaliou.

Mano disse ver o futuro do Grêmio com um esquema. Mas para viabilizar esta ideia de uma equipe com dois volantes, dois meias e dois atacantes juntos, será preciso encontrar as peças capazes de cumprir essas funções.

— Do meio para a frente é que temos encontrado menos caminhos. Aí requer coisas que precisamos melhorar. E uma delas que na primeira parte ficou evidente. É que para construir, tem que entender o jogo. Não basta correr. Tem que construir — disse Mano.

Cobrança no vestiário

Em fila, a maioria dos jogadores do Grêmio passou em silêncio pela zona mista. Braithwaite, Kannemann e Marlon pararam para falar sobre o momento. O lateral disse que os jogadores se cobraram no vestiário.

— A gente precisa melhorar, sabemos disso. Fomos eliminados praticamente no jogo de ida. É fácil só apontar os erros. Nos cobramos internamente de forma mais intensa — disse Marlon.

Braithwaite também falou que não adianta discursar para o torcedor. Mas que será necessário levar para dentro de campo a indignação.

— Só podemos agradecer a torcida. Veio um público grande, que nos apoiou. Foi uma decepção para todos não termos vencido. Temos que trabalhar. Temos jogos importante pela frente. Só assim vamos melhorar. Essa cobrança é algo entre nós. Não há palavras agora. Temos que mostrar dentro de campo — apontou o centroavante.