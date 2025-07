Cinco viradas do Grêmio em mata-matas que podem servir de inspiração contra o Alianza Lima

Grêmio celebra vaga nas semifinais da Libertadores de 2019 após bater o Palmeiras, de virada, em São Paulo. NELSON ALMEIDA / AFP

A derrota do Grêmio por 2 a 0 para o Alianza Lima tornou o sonho do título inédito da Sul-Americana mais difícil. Nesta quarta-feira (23), às 21h30min, o Tricolor terá de reverter o placar para avançar às oitavas da competição.

Apenas uma vitória por mais de três gols de diferença levará à classificação direta. Com uma vitória por vantagem de dois gols, a decisão será nos pênaltis. Vitória simples, empate ou derrota eliminam no Grêmio.

Mas o torcedor gremista — que deve comparecer em peso no primeiro jogo em casa após a compra da gestão da Arena — pode se apegar na história para acreditar no triunfo tricolor. Conhecido como "Rei de Copas" por seu desempenho em torneios de mata-mata, a equipe buscará repetir algumas viradas marcantes.

Palmeiras x Grêmio - Libertadores 2019

Everton Cebolinha fez o primeiro gol do Grêmio diante do Palmeiras em 2019. Nelson Almeida / AFP / AFP

Após se classificar em segundo lugar no grupo e eliminar o Libertad nas oitavas de final da Libertadores de 2019, o Tricolor teve pela frente o Palmeiras.

Atual campeão brasileiro e que tinha conquistado a melhor campanha da primeira fase da competição continental, o Verdão venceu o jogo de ida, em Porto Alegre, por 1 a 0, com um gol de falta de Gustavo Scarpa.

Tudo parecia encaminhado para uma festa dos donos da casa no Palestra Itália. O Grêmio, no entanto, reverteu o placar na volta, em São Paulo.

Após sair atrás, Everton Cebolinha e Alisson viraram a partida e confirmaram a vitória por 2 a 1. Pelo critério do gol qualificado, o Tricolor acabou classificado para as semifinais.

Grêmio x Estudiantes - Libertadores 2018

Grêmio despachou o Estudiantes com emoção na Libertadores de 2018. André Ávila / Agencia RBS

Após conquistar a América em 2017, o torcedor gremista acreditou na chance do bicampeonato após reverter o marcador contra o Estudiantes pelas oitavas de final.

Mesmo com a derrota por 2 a 1 no jogo de ida, disputado em Quilmes, a torcida compareceu em peso na Arena na volta e ajudou a empurrar o time rumo à classificação.

Everton Cebolinha abriu o placar logo no começo da partida, mas o Estudiantes empatou poucos minutos depois. Melhor no jogo, o Grêmio só conseguiu superar o bloqueio dos argentinos pela segunda vez aos 47 minutos da etapa final. Luan cobrou falta na área e Alisson desviou de cabeça para o fundo das redes. O gol é tido por muitos como um dos mais comemorados da história da Arena.

Nos pênaltis, Campi chutou por cima do gol, e o Tricolor venceu por 5 a 4, avançando para as quartas de final.

Grêmio x Caxias - Gauchão 2007

Virada contra o Caxias garantiu o Grêmio na decisão do Gauchão de 2007. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio foi surpreendido no jogo de ida da semifinal do Gauchão 2007 pelo Caxias. Apesar da superioridade técnica em relação ao adversário, o clube perdeu por 3 a 0 para o rival.

Assim como atualmente, a equipe era treinada por Mano Menezes, que conseguiu reverter o placar na volta.

No Olímpico, o Grêmio tomou conta do jogo e tratou de empatar o confronto ainda na primeira etapa, com gols de Patrício, Tcheco e Diego Souza. No segundo tempo, Tuta marcou o quarto e garantiu o time na final.

O Tricolor acabou batendo o Juventude na decisão e sagrou-se campeão gaúcho naquele ano.

Grêmio x Defensor - Libertadores 2007

Grêmio eliminou o time uruguaio nas penalidades. Jefferson Botega / Agencia RBS

Vice-campeão da América em 2007, o Grêmio teve uma virada importante na campanha, ainda nas quartas de final, sobre o Defensor, do Uruguai.

A derrota por 2 a 0 na ida obrigava o Tricolor a pelo menos vencer pelo mesmo placar para levar o duelo para as penalidades. Dito e feito.

Com o Estádio Olímpico lotado e com Mano Menezes na casamata, Tcheco marcou de falta e Teco fez o segundo após passe de Sandro Goiano. O Grêmio venceu por 2 a 0 no tempo normal e teve de decidir a classificação para as semifinais nos pênaltis.

Fadeuille e Peinado cobraram para fora, enquanto o Tricolor não desperdiçou cobranças. Vitória por 4 a 2 e vaga na próxima fase.

Grêmio x Portuguesa - Campeonato Brasileiro 1996

Grêmio foi campeão brasileiro dentro do Olímpico em 1996. Agencia RBS / Agencia RBS

Para conquistar o segundo título brasileiro, o Grêmio teve que lutar até o fim contra a Portuguesa na final do Brasileirão de 1996. No Morumbi, em São Paulo, a Lusa venceu por 2 a 0 e foi confiante para o título no Olímpico.

Em Porto Alegre, Paulo Nunes foi o responsável por abrir o placar logo aos três minutos. Apesar do gol precoce, o Tricolor só foi garantir o título aos 39 do segundo tempo.

Após lançamento, a bola sobrou para Aílton, que pegou de primeira na área e garantiu o 2 a 0. Por ter feito uma melhor campanha geral, a equipe tinha a vantagem de igualar o placar para ser campeã.