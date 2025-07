Cinco meias para o Grêmio contratar nesta janela de transferências

Lincoln está no Fenerbahçe, da Turquia. Divulgação / Fenerbahçe

Após a derrota do Grêmio por 2 a 0 para o Alianza Lima pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, o técnico Mano Menezes disse que o clube precisava contratar um meia armador.

No elenco, Cristaldo e Monsalve fazem a função, mas o técnico reforçou que eles não estão entregando o suficiente para a função neste momento.

Sendo assim, é evidente que o Tricolor está atento a oportunidades de mercado, principalmente na posição requisitada por Mano. Perto da metade do Campeonato Brasileiro, alguns jogadores já entraram em campo por no mínimo sete vezes, o que inviabiliza a contratação neste momento.

Entretanto, existem outros nomes conhecidos do futebol brasileiro e até sul-americano que podem se encaixar na função desejada pela comissão técnica. Confira abaixo.

Lincoln

Jogador atuou no Bragantino em 2024 em seu retorno ao futebol brasileiro. Ari Ferreira / Bragantino/Divulgação

Conhecido do torcedor, o meia foi formado na base tricolor e surgiu no profissional como grande promessa. Sem vingar por aqui, Lincoln teve no Santa Clara, de Portugal, a sua segunda chance, chamando a atenção do Fenerbahçe, da Turquia, clube que o contratou em 2022.

Em 2024, o jogador foi emprestado ao Bragantino e disputou o Campeonato Brasileiro, com três gols e duas assistências em 28 jogos.

No primeiro semestre de 2025, defendeu o Hull City, da segunda divisão da Inglaterra. Aos 26 anos, ainda tem contrato com o Fenerbahçe, mas, com base nas últimas negociações envolvendo o atleta, o time não deve dificultar uma saída.

Reinier

Promessa do Flamengo em 2019, o meia foi prontamente negociado em definitivo com o Real Madrid. Entre empréstimos para Borussia Dortmund, Girona, Frosinone e Granada, o jogador, que hoje tem 23 anos, não se firmou no futebol europeu e deve ser novamente negociado pelo clube espanhol.

Sendo assim, uma possível volta ao Brasil pode ser vista com bons olhos para a retomada da carreira do jogador. Um possível empréstimo não custaria muito aos cofres gremistas, que ainda teria um meia articulador no elenco.

Rafinha Alcântara

Jogador foi formado na base do Barcelona e está sem clube. Barcelona / Divulgação / Divulgação

Da lista, o nome é o de maior incógnita. Aos 32 anos, o meia formado na base do Barcelona e filho do tetracampeão Mazinho está sem clube desde julho de 2024, quando deixou o Al-Arabi, do Catar.

Em sua carreira, que ainda contou com clubes como PSG, Inter de Milão e até Seleção Brasileira, sendo campeão olímpico em 2016, Rafinha se acostumou a jogar como segundo volante. No entanto, também já atuou como meia armador e pode fazer a função.

Sem contrato, o Grêmio só teria de negociar o salário e luvas com o jogador.

Lanzini

Lanzini foi destaque no West Ham e defende o River Plate atualmente. West Ham / Divulgação / Divulgação

Formado no River Plate, Lanzini chegou a atuar no futebol brasileiro entre 2011 e 2012 no Fluminense. O meia argentino teve destaque no West Ham, da Premier League, clube em que defendeu por sete temporadas.

Em 2023, retornou ao clube argentino e segue por lá desde então. Aos 32 anos, o meia não tem sido muito utilizado e deve ser negociado em breve. Em 2025, o jogador tem apenas um gol em 15 jogos.

Gabriel Pirani

Gabriel Pirani tem passagem por seleção de base. FEDERICO PARRA / AFP

Com contrato por encerrar no fim deste ano, o jogador de 23 anos está no DC United, dos Estados Unidos. No momento, ele tem sido utilizado como titular e soma quatro gols, além de duas assistências, em 17 partidas.