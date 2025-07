Chiele deseja criar departamento de contratações no Grêmio: "Mais importante do que o presidente"

Desde segunda-feira (30), o Grupo RBS realiza uma série de entrevistas com pré-candidatos à presidência do Grêmio para o triênio 2026-2028. Nesta quinta-feira (3), o entrevistado foi o advogado Gladimir Chiele. Entre os temas questionados estiveram a Arena, o departamento de futebol, possível transformação do clube em SAF, finanças, entre outros.

A dinâmica das entrevistas prevê que um outro pré-candidato faça um questionamento ao adversário. Os temas foram pré-estabelecidos em sorteio. O questionamento feito a Chiele partiu de Marcelo Marques, o entrevistado de segunda-feira (7). Sua indagação foi sobre como trazer dinheiro novo ao clube para montar um time competitivo.

Marques formulou a seguinte questão para Canozzi:

— O futebol está muito competitivo e caro, fala-se muito de trazer dinheiro novo para o clube. Como você vai fazer para trazer dinheiro?

Chiele revelou o seu plano de criar o departamento de contratações:

— A questão que envolve dinheiro e futebol é relativa. Dinheiro é importante, mas se não tivermos uma reestruturação no departamento de futebol, que poderíamos chamar de departamento de contratações. Qual é o lugar mais importante do clube? Eu acredito que nem seja o presidente, porque o presidente é um grande coordenador. A área mais importante do clube é onde se bota jogador em campo. O objetivo final de qualquer time de futebol é ganhar, é disputar campeonatos, é ter uma equipe competitiva para poder ganhar — afirmou.

O candidato também comentou sobre o alto custo de contratações erradas.

— Precisamos otimizar as contratações. Quantas contratações nós fizemos ao longo dos anos? Quanto envolveu isso, em termos financeiros? Mais de R$ 1 bilhão. Esse dinheiro não deu retorno. Em 100 contratações, quantas nós podemos tirar de que deram resultado? 10%? 15%? É muito pouco resultado pelo tamanho do investimento que se faz.

Entrevistas no Sem Filtro

As entrevistas são realizadas no programa Sem Filtro, transmitido diariamente a partir das 19h, no YouTube de GZH. A duração será de 90 minutos. Além dos já entrevistados Paulo Caleffi, Sérgio Canozzi e Chiele, Denis Abrahão e Marcelo Marques responderão a perguntas de comunicadores do Grupo RBS, cada um em um dia diferente.

Eles serão questionados sobre grandes temas que envolvem a vida do Grêmio, como Arena, Estádio Olímpico, Conselho de Administração, apoiadores da campanha, departamento de futebol, SAF, finanças, futebol feminino, categorias de base e eleição para renovação do Conselho Deliberativo.

