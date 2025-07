Chegadas e saídas: os negócios do Grêmio à espera da janela de transferências

Grêmio fechou apenas a contratação de Alex Santana até agora. Saimon Bianchini / Agência RBS

Ao mesmo tempo em que busca reforços para a sequência da temporada, o Grêmio acompanha a movimentação no mercado envolvendo propostas por seus jogadores. Chegadas e saídas estão sendo trabalhadas pelos dirigentes e, em alguns casos, uma nova contratação pode estar ligada à saída de um atleta do elenco gremista.

Os negócios devem aquecer com a abertura da janela de transferências na próxima quinta-feira (10).

Chegadas

Defesa

Os dirigentes não escondem que estão no mercado em busca de um zagueiro que atue pelo lado direito da zaga. Mano Menezes aguarda essa opção após o antigo titular, Jemerson, ter virado alvo de críticas da imprensa e torcida. Até o momento, a zaga titular segue sendo formada por dois canhotos, Kannemann e Wagner.

O Tricolor negocia com o Lyon a contratação de Adryelson, mas a alta pedida dos franceses afasta o zagueiro da Arena. O valor pedido é superior aos 6 milhões de euros (R$ 38 milhões) e a proposta gremista ficou muito abaixo do pretendido pelo Lyon. Os dirigentes ainda podem realizar uma nova investida pelo ex-jogador do Botafogo.

Meio-campo

Para o meio-campo, o alvo principal foi Caíque. O Grêmio reprovou os exames médicos no joelho do jogador do Juventude e acabou cancelando o negócio. O volante Danilo Barbosa, que tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2025, já poderia assinar um pré-contrato com os gaúchos, mas a necessidade gremista exige uma contratação imediata. As conversas com o jogador do Botafogo devem acelerar com o retorno da equipe que estava disputando o Mundial de Clubes.

Até o momento, apenas um reforço foi contratado para o segundo semestre. O técnico Mano Menezes recebeu o meio-campista Alex Santana. Inclusive, no primeiro jogo-treino da intertemporada, ele foi escalado no time titular.

Saídas

A lista de saídas, neste momento, é composta por estrangeiros. Pavon e Arezo aguardam as definições envolvendo seus futuros. O argentino é sondado pelo Racing-ARG. Já o uruguaio interessa ao Peñarol-URU.

O Grêmio pediu 3 milhões de dólares (R$ 16,4 milhões) por uma saída do atacante Pavon. Caso o Racing envie uma proposta oficial, a negociação deve ocorrer. Os argentinos podem usar o dinheiro da venda do atacante Maxi Salas para investir na contratação de Pavon. A informação da imprensa local é de que o River Plate deve pagar 8 milhões de dólares ao clube de Avellaneda.

Arezo tem uma proposta para retornar ao Peñarol. Os uruguaios já enviaram uma oferta de 300 mil dólares (R$ 1,6 milhão) pelo empréstimo até dezembro. O ex-clube de Arezo também assumiria na integralidade os salários do atacante. O Grêmio, no entanto, se mostra irredutível com a possibilidade de um empréstimo.

Grando, Ronald e Gustavo Martins já receberam sondagens para deixar o Grêmio. Mas a única proposta recebida pelo clube foi enviada pelo Palmeiras. Os paulistas tentaram a contratação do goleiro oferecendo 2,5 milhões de euros (R$ 15 milhões). O Tricolor considerou baixo o valor.

Existe a necessidade do Grêmio em vender jogadores para manter o equilíbrio financeiro no segundo semestre. O Tricolor já atingiu quase 60% da meta orçamentária em transferências. O restante do valor deverá ser alcançado antes de dezembro, de acordo com a expectativa do clube.

O departamento de futebol do Grêmio entende que todas essas negociações, de chegadas e saídas, tendem a ocorrer com mais força na medida em que a janela de transferências seja aberta novamente. A janela vai de 10 de julho até 2 de setembro.