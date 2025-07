Centroavantes ex-Grêmio e Inter disputam vaga no ataque do Alianza Lima

Uma das dúvidas do time do Alianza Lima que enfrentará o Grêmio , nesta quarta-feira (16), está no ataque . Hernán Barcos e Paolo Guerrero, velhos conhecidos da dupla Gre-Nal, disputam vaga no comando de ataque.

Números

A outra alternativa do técnico Nestor Gorosito seria a utilização do argentino que teve passagem pelo Tricolor. Também com 41 anos, ele foi titular no último sábado (12), no empate em 0 a 0 com a Universidad Técnica Cajamarca, pelo campeonato peruano.