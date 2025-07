Centroavante é regularizado, mas depende da condição física para estrear pelo Grêmio

Centroavante está liberado para estrear pelo Grêmio. Fulham / Divulgação

Carlos Vinícius está legalmente liberado para jogar pelo Grêmio. Dois dias depois de ter sido anunciado como reforço do Tricolor, o centroavante foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Porém, a estreia ainda deve levar mais tempo para acontecer.

O atleta não realizou nenhum treinamento com o restante do elenco no CT Luiz Carvalho. Além disso, não atua desde o dia 26 de abril, quando entrou nos minutos finais da vitória do Fulham sobre o Southampton, pelo Campeonato Inglês.

Leia Mais A experiência com Harry Kane e José Mourinho que vira modelo para o Grêmio aproveitar Carlos Vinícius

No total, o jogador participou de apenas três partidas neste ano. Ou seja, depende da parte física para ficar à disposição do técnico Mano Menezes.

— O Carlos Vinícius é um jogador de nível de Europa, né? Jogou no Benfica, você sabe que jogou no Benfica, que jogou de verdade no Benfica. Mourinho depois o levou para o Tottenham, né? Quando ele chegou no Tottenham, enfrentou a concorrência do Kane, que só fez 40 e poucos gols naquela temporada, então naturalmente teve menos espaço — avaliou Mano.

Como pode ser aproveitado

O técnico gremista também analisou as características de Carlos Vinícius e como ele pode atuar no Tricolor.

— É um jogador de área, um jogador de pivô, um jogador de atacar espaço. Tem boa definição, tem uma boa estatura de disputa, de enfrentamento. Acho que é um jogador que pode ajudar bastante a gente aí na temporada — afirmou.

Aos 30 anos, Carlos Vinícius foi contratado pelo Grêmio como atleta livre, depois de ter cumprido o vínculo com o clube na Inglaterra. Chega a Porto Alegre para preencher a lacuna deixada por Arezo, que foi para o Peñarol, tendo assinado um contrato até dezembro de 2026.