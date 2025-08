Carlos Vinícius é apresentado pelo Grêmio e promete: "A alegria do torcedor vai voltar"

Carlos Vinícius foi apresentado nesta segunda-feira. Marco Souza / Agência RBS

O Grêmio apresentou, na tarde desta segunda-feira (28), o atacante Carlos Vinícius. O jogador chega com vínculo até dezembro de 2026, após passagem pelo Fulham.

Em sua primeira manifestação como atleta tricolor, Carlos Vinícius enfatizou o tamanho do clube e valorizou a força da torcida.

— O Grêmio é grande e tem uma torcida muito fanática. E isso também pesa na decisão do atleta de estar aqui — afirmou.

Disputa com Braithwaite

O atacante também falou sobre a disputa que terá com Braithwaite pela titularidade no Grêmio. Os dois são centroavantes.

— Eu costumo dizer que os grandes os clubes, por onde eu passei, como é o Grêmio hoje, têm de ter um elenco muito forte. E a minha competição não é com o Braithwaite, e a do Braithwaite não é comigo, é com nossos adversários, para um só ganhar, que é o Grêmio.

Carlos Vinícius também enfatizou suas características e como poderá agregar ao elenco:

— Ao longo do tempo no futebol, por grandes equipes e ligas, a gente vai adquirindo experiência. O meu desejo é trazer essa experiência para o Grêmio, para o nosso staff, para vencermos juntos. Em relação à posição, desempenho em campo, é normal que um jogador como eu, com 1m90cm, do meu porte físico, esteja mais na área — reiterou.

Quando vai estrear?

O atleta já está regularizado no BID da CBF. No entanto, descartou uma estreia nesta terça-feira (29), contra o Fortaleza, na Arena.

— É a primeira vez que vou jogar o Brasileirão profissionalmente. Em relação a minha estreia, é tudo passo a passo. É verdade que amanhã (terça), eu não vou estar à disposição para o jogo. Mas posso garantir que, nos próximos dias, vou estar competindo pelo Grêmio — afirmou.

Carlos Vinicius não joga desde o dia 26 de abril. Por conta disso, terá de passar por um período de readaptação antes de voltar a campo.

— Em relação ao tempo, aos dois meses parados, acabou em maio a nossa temporada no Fulham e fiquei de férias, meu contrato acabou. Parado, parado, a gente nunca fica. Continuei trabalhando e estamos aí, na ativa — disse.

O jogador também volta ao futebol brasileiro após oito anos. Seu último clube, no país, foi o Grêmio Anápolis:

— No fundo, essa readaptação ao futebol brasileiro tem de ser rápida. É o que o torcedor, e todos nós, queremos. Então, ela é rápida e estou procurando cada vez mais me ambientar com os colegas de equipe.

Alegria vai voltar

Atualmente, o Tricolor vem de cinco jogos sem vitórias. O último triunfo foi sobre o São José, em 8 de julho, pela Recopa.

— Todos estão empenhados para mudar essa situação do clube e trazer alegria à torcida. Eu já me incluo nisso desde o primeiro momento. Então, o que nos resta é trabalhar que os resultados vão vir e a alegria do torcedor também vai voltar — promete.

Após o jogo contra o Fortaleza, o Grêmio volta a campo no sábado (2), às 21h, contra o Fluminense. Este jogo, que também é válido pelo Brasileirão, será no Rio de Janeiro.