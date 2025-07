Carlos Vinícius chega a Porto Alegre para acertar com o Grêmio

Carlos Vinícius reforçará o ataque do Grêmio.

Mano Menezes contará em breve com uma nova opção para o ataque. Carlos Vinícius chegou a Porto Alegre nesta terça-feira (22) para realizar exames médicos e completar os últimos trâmites para o acerto com o Grêmio.

O centroavante de 30 anos estava livre para acertar com qualquer clube após seu contrato com o Fulham , da Inglaterra, encerrar.

Como o último jogo do atacante foi no dia 26 de abril, o novo reforço gremista precisará de um período de preparação.

Além da contratação de Carlos Vinícius, a direção também tem acerto próximo com o zagueiro Balbuena e abriu negociações com o Palmeiras por Mayke.

