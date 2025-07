Carballo participa de treino na reapresentação do Grêmio; veja previsão de retorno

Carballo (E) vira opção para o meio-campo. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio teve uma novidade no treino desta segunda-feira (21), na reapresentação do grupo de jogadores após o empate em 1 a 1 com o Vasco. Felipe Carballo participou da atividade.

O uruguaio fez seu primeiro treino com os companheiros desde que retornou do empréstimo junto ao New York Red Bull, dos Estados Unidos.

Com o vínculo restabelecido, e sem limite de estrangeiros em competições da Conmebol, poderá ser alternativa para o jogo desta quarta-feira contra o Alianza Lima, às 21h30min.

A tendência, no entanto, é de que Carballo ainda precise de mais alguns dias para ser opção.

A atividade desta segunda foi para os jogadores que não atuaram em São Januário. Os titulares no Rio de Janeiro ficaram na academia e em trabalhos de recuperação física visando o jogo pela Sul-Americana, na Arena.

O Tricolor levou 2 a 0 do Alianza Lima, no Peru, e precisa vencer por dois gols de diferença para levar aos pênaltis. Para passar de fase diretamente, só vencendo por três ou mais gols de diferença.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.