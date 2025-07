Canozzi quer novo estádio no terreno do Olímpico se for eleito presidente do Grêmio porque a "Arena é um rolo"

Canozzi criticou imbróglio entre Grêmio e Arena. Renan Mattos / Agencia RBS

Desde segunda-feira (30), o Grupo RBS realiza uma série de entrevistas com pré-candidatos à presidência do Grêmio para o triênio 2026-2028. Nesta quarta-feira (2) o entrevistado foi o empresário Sérgio Canozzi. Entre os temas questionados estiveram a Arena, o departamento de futebol, possível transformação do clube em SAF, finanças, entre outros.

A dinâmica das entrevistas prevê que um outro pré-candidato faça um questionamento ao adversário. Os temas foram pré-estabelecidos em sorteio. O questionamento feito a Canozzi partiu de Paulo Caleffi, o entrevistado de segunda-feira (3). Sua indagação foi sobre a gestão da Arena do Grêmio.

Caleffi formulou a seguinte questão para Canozzi:

— Na hipótese de o Grêmio vir a adquirir a gestão da Arena, como ficaria este processo em relação às despesas, com manutenção, com colaboradores, com impostos e encargos trabalhistas, e também a questão do estádio Olímpico?

Canozzi respondeu com foco na maior na recuperação da área do Estádio Olímpico:

— Advogo que se possa ali fazer um estádio multiúso, uma arena, porque ela vai se viabilizar só com shows. Fazer uma arena com 38, 40 mil lugares. Voltaríamos a ter sede social, voltaríamos a ter piscina, voltaria a desfrutar de momentos com os meus amigos na área social — afirmou.

Segundo Canozzi, conseguir o dinheiro é o mais fácil.

— Hoje, com o plano diretor atual, eu conseguiria gerar para o caixa do Grêmio, numa permuta, R$ 700 milhões. Em valores atuais, numa permuta de 22%. Não paga a conta. O que eu estou falando aqui é um estádio que vai nos custar entre R$ 700 milhões e R$ 800 milhões. Então eu preciso botar no caixa do Grêmio um bi e meio (de reais) para o Grêmio, além de fazer isso, poder ter uma renda extra — analisou.

O candidato também criticou as tensões entre o Grêmio e a Arena.

— A Arena é um rolo. Bom, primeiro que nós não entendemos isso ser uma obrigação (a troca de chaves). O Grêmio precisa pagar se a Arena cumprir o que tem que cumprir com o Grêmio. E eles são totalmente inadimplentes.

Entrevistas no Sem Filtro

As entrevistas são realizadas no programa Sem Filtro, transmitido diariamente a partir das 19h, no YouTube de GZH. A duração será de 90 minutos. Além de Caleffi e Canozzi, Gladimir Chiele, Denis Abrahão e Marcelo Marques responderão a perguntas de comunicadores do Grupo RBS, cada um em um dia diferente.

Eles serão questionados sobre grandes temas que envolvem a vida do Grêmio, como Arena, Estádio Olímpico, Conselho de Administração, apoiadores da campanha, departamento de futebol, SAF, finanças, futebol feminino, categorias de base e eleição para renovação do Conselho Deliberativo.

Confira o calendário de entrevistas:

Segunda, 30 de junho: Paulo Caleffi ( veja na integra )

Quarta, 2 de julho: Sérgio Canozzi ( veja na integra )

Quinta, 3 de julho: Gladimir Chiele

Sexta, 4 de julho: Denis Abrahão

Segunda, 7 de julho: Marcelo Marques