Calhamaço sobre a Arena e mãe e filhos fanáticos: os bastidores da entrevista de Gladimir Chiele ao "Sem Filtro"

Gladimir Chiele é especialista sobre a situação da Arena. Renan Mattos / Agencia RBS

Especialista em direito administrativo, Gladimir Chiele presta assessoria e defesa a gestores municipais gaúchos. Em outras palavras, passa o dia resolvendo broncas administrativas. Antes de ser entrevistado pelo programa Sem Filtro, na noite desta quinta-feira (3), o pré-candidato à presidência do Grêmio contou seus périplos pelo interior gaúcho.

Com tantos problemas para solucionar, por que se incomodar em presidir o Grêmio? Além das questões ordinárias de um clube de futebol, o futuro presidente do clube terá de lidar com análises sobre as possíveis compra da gestão da Arena, seu tema de especialidade, e sobre a transformação do Tricolor em SAF.

— Minha mulher faz a mesma pergunta. Mas a gente não explica porque se incomoda — brincou, segurando em uma das mãos um calhamaço de mais de 500 páginas que detalha a situação e as idas e vindas das negociações para adquirir a administração da Arena.

Amor pelas três cores

A paixão pelo Grêmio e pelo esporte veio de casa. Sua mãe, do alto dos seus 85 anos, mantém a ligação com o esporte.

— Ela mora em Farroupilha. E quando chego lá em janeiro e dezembro, época que não tem futebol, ela está assistindo à Série B do futsal. Acredita? — revela.

Há longos anos vinculado ao clube, Chiele é dono de duas cadeiras na Arena. Porém, já sabe que em seguida terá de fazer novas aquisições. Está na sua lista de compra um assento para a filha de 12 anos e para o filho de cinco.

— O piá levanta de manhã e já quer botar o uniforme do Grêmio, uma loucura — conta, com um sorriso largo no rosto.

Série de entrevistas

Caleffi é o primeiro de cinco pré-candidatos à presidência do Grêmio a serem entrevistados pelo Grupo RBS. Além dele, Sérgio Canozzi, Gladimir Chiele, Denis Abrahão e Marcelo Marques responderão a perguntas, cada um em um dia diferente. A duração será de 90 minutos.

As entrevistas serão realizadas no programa Sem Filtro, transmitido diariamente a partir das 19h, no YouTube de GZH.

Confira o calendário

Segunda, 30 de junho: Paulo Caleffi

Quarta, 2 de julho: Sérgio Canozzi

Quinta, 3 de julho: Gladimir Chiele

Sexta, 4 de julho: Denis Abrahão

Segunda, 7 de julho: Marcelo Marques