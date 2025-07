O Grupo RBS iniciou nesta segunda-feira (30) uma série de entrevistas com pré-candidatos à presidência do Grêmio para o triênio 2026-2028. O primeiro entrevistado foi o advogado e ex-vice de futebol do clube Paulo Caleffi. Entre os temas questionados estiveram a Arena, o departamento de futebol, possível transformação do clube em SAF, finanças, entre outros.

A dinâmica das entrevistas prevê que um outro pré-candidato faça um questionamento ao adversário. Os temas foram pré-estabelecidos em sorteio. O questionamento desta segunda-feira foi feito por Gladimir Chiele e versou sobre a formação do Conselho de Administração, composto pelo presidente e seis vice-presidentes, por parte da chapa de Caleffi.

Ele formulou a seguinte questão para Caleffi:

— Diante sistema presidencialista em que o Conselho de Administração detém um papel estratégico, político e administrativo, como será o gerenciamento e o trabalho desenvolvido junto ao Conselho de Administração?

Caleffi respondeu:

— O Grêmio possui um Conselho de Administração, que é inserido no organograma do clube, formado por um presidente e seis vice-presidentes que administram em conjunto o clube. O Grêmio tem de ser gerido profissionalmente, isto é estatutário. O dia a dia tem de ser tocado por profissionais. Vamos integrar um grande incremento para o Grêmio, um gerente de gerente de operações de estratégia e governança, que não existente. É um profissional que vem de uma multinacional esportiva, acostumado com organização de Copa do Mundo, Olimpíadas, professor de gestão de futebol. Alguém que vem revolucionar toda a questão de gestão e governança. Pretendemos entregar ao torcedor uma visão de mundo corporativo e do businness do futebol direto do ambiente corporativo. Chega de o Grêmio andar pendurado em bengala. Afirmo ao torcedor, vamos entregar uma série de projetos. Não vamos descuidar da capacidade do time. Se precisar de aporte, o nosso será em doação.

As entrevistas são realizadas dentro do programa Sem Filtro, transmitido diariamente a partir das 19h, no YouTube de GZH. A duração será de 90 minutos. Além de Caleffi, também serão entrevistados Sérgio Canozzi, Gladimir Chiele, Denis Abrahão e Marcelo Marques responderão a perguntas de comunicadores do Grupo RBS, cada um em um dia diferente.

Eles serão questionados sobre grandes temas que envolvem a vida do Grêmio, como Arena, Estádio Olímpico, Conselho de Administração, apoiadores da campanha, departamento de futebol, SAF, finanças, futebol feminino, categorias de base e eleição para renovação do Conselho Deliberativo.

Confira o calendário de entrevistas:

Segunda, 30 de junho: Paulo Caleffi

Quarta, 2 de julho: Sérgio Canozzi

Quinta, 3 de julho: Gladimir Chiele

Sexta, 4 de julho: Denis Abrahão

Segunda, 7 de julho: Marcelo Marques