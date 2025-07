Brilho na Premier League, comemoração marcante e lesões: quem é Dele Alli, atacante inglês que foi oferecido ao Grêmio

Dele Alli (E) e Harry Kane tiveram passagens marcantes pelo Tottenham. Adrian Dennis / AFP

O atacante inglês Dele Alli, um dos principais jogadores da Premier League entre 2015 e 2017, foi oferecido ao Grêmio. A informação foi publicada pelo colunista de Zero Hora Cesar Cidade Dias. Segundo o jornalista, a direção tricolor não deve fazer esta aposta.

Isso porque, aos 29 anos, Dele Alli já não é mais o atacante que impressonou o futebol inglês há 10 temporadas com velocidade, gols e comemorações irreverentes. O jogador tem contrato com o Como até junho de 2026.

Retorno com expulsão

Dele Alli voltou a jogar em março deste ano, pelo Como, pela primeira vez desde fevereiro de 2023. O retorno, porém, foi conturbado. Entrou aos 34 minutos do segundo tempo do jogo contra o Milan, pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. Nove minutos depois, foi expulso.

Rápida ascensão

A despedida melancólica da temporada 2024/2025 não combina com o seu início de carreira. Dele Alli começou a jogar no Milton Keynes, time homônimo à sua cidade de nascimento.

Em 2015, aos 21 anos, foi contratado pelo Tottenham, no qual ficou durante sete temporadas, marcando 51 gols em 181 partidas. Foi um dos destaques do time no vice-campeonato da Premier League na temporada 2016/2017, com 18 gols.

Leia Mais Qual a premiação que o Grêmio receberá se avançar às oitavas das Sul-Americana?

Lesões atrapalharam carreira

A derrocada de Dele Alli começa em 2020, quando sofre com lesões. Nas temporadas seguintes, passa por Everton, Besiktas e Como, sem conseguir engatar uma sequência longa de jogos.

Comemoração diferente

Durante a boa fase pelo Tottenham, uma comemoração de Dele Alli em forma de desafio viralizou nas redes sociais.

Comemoração virou febre no Instagram em 2018. Instagram / Reprodução

— Eu não esperava que fosse virar essa loucura, para ser honesto. Quando estava na Copa do Mundo, os filhos de Jamie Vardy (atacante do Leicester) me mostraram e perguntaram se eu conseguia fazer — disse o jogador.

A celebração, pelo visto, não deve ocorrer com a camisa do Grêmio.