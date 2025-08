Braithwaite explica comemoração com chapéu: "Dar um pouco de amor à torcida"

Centroavante tem seis gols no Brasileirão. Renan Mattos / Agencia RBS

A volta das vitórias do Grêmio no Brasileirão veio na última terça-feira (30), quando o clube gremista venceu o Fortaleza por 2 a 1 na Arena. Os dois gols foram marcados por Braithwaite, de pênalti, ainda no primeiro tempo.

Logo após marcar pela primeira vez, o dinamarquês pegou um chapéu para comemorar, o que chamou a atenção dos torcedores e dos espectadores da partida.

— Foi para dar um pouco de amor para a torcida. Faz um ano que estou aqui e foi um bom dia para fazer isso. Estou muito contente — explicou o centroavante gremista na zona mista após o jogo.

O atacante voltou a marcar depois de mais de um mês. A última vez que ele havia ido às redes tinha sido no dia 12 de junho, contra o Corinthians, na Arena.

Com o resultado, o Grêmio ficou na 14ª posição, com 20 pontos conquistados. A equipe volta a campo no sábado, 21h, contra o Fluminense, no Maracanã.