Base como SAF, mudanças no futebol e sem coligações: veja a íntegra da entrevista de Denis Abrahão na série com pré-candidatos à presidência do Grêmio

O programa "Sem Filtro" recebeu nesta sexta-feira (4) o quarto convidado da série com pré-candidatos à presidência do Grêmio. Denis Abrahão foi entrevistado pelos comunicadores do Grupo RBS na atração exibida no YouTube de GZH e que teve duração de 90 minutos.

A ordem das entrevistas, em dias diferentes, se deu em função da agenda dos pré-candidatos (veja abaixo). É a seguinte: Paulo Caleffi, Sérgio Canozzi, Gladimir Chiele, Denis Abrahão e Marcelo Marques.

Confira o calendário de entrevistas

Segunda, 30 de junho: Paulo Caleffi

Quarta, 2 de julho: Sérgio Canozzi

Quinta, 3 de julho : Gladimir Chiele

: Sexta, 4 de julho: Denis Abrahão

Denis Abrahão Segunda, 7 de julho: Marcelo Marques

Como funciona o processo eleitoral do Grêmio

O processo eleitoral gremista ainda não tem datas definidas. A primeira etapa será a definição da eleição de 150 cadeiras no Conselho Deliberativo.

A tendência é de que o documento seja divulgado no dia 10 de agosto, com a inscrição das chapas permitida até o dia 20 de agosto. A eleição deve ocorrer no dia 28 de setembro, mas depende da confirmação do calendário de jogos para ser oficializada.

Os conselheiros eleitos já participam do pleito do novo Conselho de Gestão. A publicação de edital para a eleição presidencial deve ocorrer no início de novembro. As chapas serão inscritas em um prazo de cinco dias.

A eleição presidencial tende a ser realizada, segundo o estatuto, na segunda quinzena de novembro. Quem somar mais de 20% dos votos dentro do universo de 343 conselheiros aptos a votar avança para a disputa entre os associados.