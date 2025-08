Balbuena fala sobre influência de ídolos paraguaios para escolher o Grêmio: "Todos falaram muito bem do clube"

— Teve um tempo da minha carreira que eu passava muito tempo com o Catalino Rivarola, ele me falava maravilhas do clube. Também com o Arce, na época da seleção. Foi um tempo curtinho que a gente conversou sobre o futebol brasileiro. Ele falou muito bem do Felipão também, que trabalhou com ele. Então, o Gavilán, o Cristian Riveiros também, que eu compartilhei na seleção. E o Villa, né — contou Balbuena.